比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队跻身TOP10

2022 年 11月 18 日 星期五 , 17:10

2022 年 11月 18 日 星期五 , 17:10

比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队跻身TOP10

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 —— 据哈萨克斯坦网球协会消息，比利·简·金杯网球赛18日公布最新女子网球国家队排名。

根据最新排名，哈萨克斯坦女子网球队的排名虽然下滑1位，还是跻身前十。

据了解，哈萨克斯坦队日前在比利·简·金杯决赛圈首场比赛战胜英国队，但不敌西班牙队，最终未能晋级决赛。

比利·简·金杯排名如下：

1. 澳大利亚 - 1142分；

2. 瑞士 - 1041分；

3. 西班牙 - 929分；

4. 捷克 - 922分；

5. 法国 - 910分；

6. 加拿大 - 815分；

7. 美国 - 793分；

8. 斯洛伐克 - 779分；

9. 德国 - 777分；

10. 哈萨克斯坦 - 739分。

据悉，比利·简·金杯是世界最重要的国家女子网球团体赛事，原名联合会杯，创立于1963年，以庆祝国际网球联合会成立50周年。为了致敬比利·简·金，以表彰她多年来为世界网球运动发展所做出的努力，以及为存进网球界性别平等所做的贡献，该赛事于2020年更名为比利·简·金杯。

【编译：小穆】