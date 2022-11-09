哈萨克斯坦两所大学入围亚洲TOP100高校排行榜

2022 年 11月 9 日 星期三 , 10:52

2022 年 11月 9 日 星期三 , 10:52

哈萨克斯坦两所大学入围亚洲TOP100高校排行榜

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 —— 据科学和高等教育部消息，哈萨克斯坦两所大学入围亚洲TOP100高校排行榜。

消息称，阿尔法拉比哈萨克国立大学入围TOP50排名，位居第44位。而谷米列夫欧亚国立大学位居第96位。

据了解，共有32所哈萨克斯坦高校入围亚洲最佳高校排行榜。

按照地区，阿尔法拉比哈萨克国立大学和欧亚国立大学，以及萨特巴耶夫大学位居中亚最佳大学排行榜前三。其中，哈萨克国立大学在中亚地区的雇主中拥有最高的学术声誉指标。

-哈萨克斯坦高等学府教育质量逐步提升至国际标准。在全球大学排名的上升可以证明哈萨克斯坦教育质量改善，也体现我们高等学府在全球竞争力的提高。-科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克会见QS Quacquarelli Symonds负责人努西奥·夸夸雷利时说。

会谈中，部长欢迎夸夸雷利先生的到访，并表示哈方将继续为提高高等学府QS世界排名开展相关工作。

【编译：小穆】