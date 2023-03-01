阿斯塔纳市入选全球最智慧城市TOP-21

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 – 哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市入选2023年全球最智能城市榜单。

据阿斯塔纳市市政府官网消息，国际智慧城市论坛（ICF- Intelligent Community Forum） 公布了2023 年的 Smart21 社区智慧城市评选入围名单。

在这份被称为«全球最智慧的21座城市（Smart21 community of 2023）»的榜单中，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市榜上有名。

国际智慧城市论坛评审委员会每年根据6大指标，从全球近400个城市中选出位居前21位的城市。作为评分依据的6大指标包括：

• 为经济增长和宽带网络连接提供必要的数字基础；

• 将数字技术与实施数字技术的途径、培训和动力相结合；

• 满足当地对可以通过知识和数字技能增值的专业人员的需求；

• 通过创新伙伴关系和智慧城市投资创造增长；

• 激发公民活力，提高生活质量并提供更多经济机会；

• 扩大与公民建立教育伙伴关系的数字工具的参与。

加拿大有6座城市、美国有5座城市、巴西有3座城市、澳大利亚有3座城市、北爱尔兰有1座城市、越南有1座城市、新西兰有1座城市入选这一榜单。

阿斯塔纳市是中亚地区唯一入选该榜单的百万人口大都市。

此外，在最新公布的«智慧城市指数（Smart City Index）»当中，阿斯塔纳市也位居第64位，领先于莫斯科（68）、华沙（67）和罗马（65）。

据阿斯塔纳市政府消息称，SCI指数排名的目的，是通过衡量城市的监管体系、创新发展水平、科学技术、能源系统、机器学习的增长，帮助投资者、政府和监管机构追踪城市作为新技术、投资和产品技术中心的吸引力。

该指数主要通过跟踪城市的在创新和技术相关的三项内容，即：

• 创新支持——监管机构和其他政府机构为城市创新和技术提供的支持；

• 创意强度——城市中技术和创新服务和机会的强度；

• 交付能力——城市中开展的技术和创新工作的质量。

阿斯塔纳在 2022 年首次进入第六版智慧城市指数。编撰该指数排名的团队称赞阿斯塔纳市对创新的支持程度。在那一版中阿斯塔纳得分为 650，高于东京、首尔、北京和西雅图。

【编译：木合塔尔·木拉提】