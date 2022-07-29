2022 年 7月 29 日 星期五 20:52

哈萨克斯坦最美丽风景TOP-10之：拉赫曼山泉

哈通社/努尔苏丹/7月29日--并不是每一位在哈萨克斯坦旅行过很多次的游客，甚至出生在这里的人都知道，这片土地的美丽和大自然的多样性。

除了诸如«草原»或«山脉»之类的广泛概念之外，许多人甚至不能列出这个广大国家的至少几个景点。但是哈萨克斯坦的美丽之处是如此之多！

今天，就让我们一起了解被列入哈萨克斯坦十大最美风景之一的拉赫曼温泉。 拉赫曼高山温泉 拉赫曼山泉坐落在阿尔泰山脉的正中心，海拔高度近2000米。 在山泉湖水的旁边就是神圣的别卢哈（阿尔泰山的最高峰）。

此外，这里还有开阔天空下的露天温泉 ， 宛如地球上的天堂。 著名的 «拉赫曼泉源» 度假村，多年以来一直吸引这世界各地的游客。

在这里，不仅可以欣赏自然界的壮丽景观，还能调养身心，改善健康。 这是一个真正的浴疗度假胜地！ 几十年以来，来自各地的人们聚集此地，通过温泉治疗皮肤和心脏疾病，使中枢神经系统的压力和工作正常化，并削弱季节性过敏的影响。

此外，这里的氡泉具有平衡的成分，几乎对所有人都合适，并且24°C温度和更高的温差使能够选择最适合的温度应对不同类型的疾病。

在此地修养过后，你将永远铭记当地自然的美丽和神奇的安抚影响：雄伟的阿尔泰雪松，已经在山坡上生长了数百年，给空气带来微妙的松针味，最纯净的拉赫曼湖在阳光下闪耀完美光滑的表面...... 真是令人悠然神往！

旅行须知：如果没有越野车，由于当地路况较差，想去度假区或疗养院将是相当困难的。除了医疗程序，您还可以在这里享受休闲活动：爬山，欣赏瀑布，骑马，徒步旅行，划船以及冬季滑雪和单板滑雪。

以上信息来自kazakhstan.travel