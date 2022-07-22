2022 年 7月 22 日 星期五 11:58

哈萨克斯坦最美丽风景TOP-10之：天堂般的布拉拜

哈通社/努尔苏丹/7月22日--并不是每一位在哈萨克斯坦旅行过很多次的游客，甚至出生在这里的人都知道，制片土地的美丽和大自然的多样性。

除了诸如«草原»或«山脉»之类的广泛概念之外，许多人甚至不能列出这个广大国家的至少几个景点。但是哈萨克斯坦的美丽之处是如此之多！

今天，就让我们一起了解被列入哈萨克斯坦十大最美风景之一的布拉拜自然保护区。

布拉拜—— 真正的旅游天堂

由于没有翅膀，人类始终无法向鸟儿一样遨游天际，领略大自然的无限风光，但在布拉拜，只要你登上勃列克山，你一样可以获得飞鸟一样的视野，并看到这个世界上最美好的风景之一。

布拉拜湖湾的风景是令人兴奋的，站在山巅之上，你甚至会忘记了自己的位置 ， 很难相信这样的美丽风景总是我们的旁边，我们却长期都不知道它。

从来没有去过布拉拜的许多游客总是一开始感到惊讶：如何在一片无边际的巨大的草原中会有这样一个奇迹？当他们看到巨大山脉覆盖着茂密的森林、湖泊和大量奇形怪状的石头时，他们就会惊讶和喜悦。

此外，在这里度过的假日，你可以享受到需要的一切：美妙的沙滩 ，有干净凉水的湖泊，水疗服务和按摩的疗养院，以及喜欢积极休息的人 ， 你可以骑马，爬着名Bolektau，Sinyukha和Okzhetpes山，可以去采集蘑菇和浆果等等。

旅行须知：如果你想单独爬勃列克套山，而不作为游览小组的一部分（这也很好，因为你可以听到很多关于这个地方起源的有趣传说），你应该知道一些事情，比如，不要担心开车上山会有困难，因为脚下有几个停车场（付费和免费）。

您可以向任何当地人询问方向或查看地图。

如果是步行上山，路况也并不艰苦，但你仍然需要装备舒适的鞋子和良好的户外衣物。雨后或天气多变时要小心攀爬 ， 山势此时会变得比较危险。

以上信息来自kazakhstan.travel