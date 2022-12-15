央行将发行《TOǴYZQUMALAQ 》银质纪念硬币

2022 年 12月 15 日 星期四 , 22:35

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 —— 哈萨克斯坦中央银行将发行《TOǴYZQUMALAQ（九宫棋）》银质纪念币。

据了解，九宫棋是被联合国教科文组织列入文化遗产名录的哈萨克古老民族智力游戏。

《TOǴYZQUMALAQ》纪念硬币面额分为500坚戈和100坚戈。其中：

-500坚戈面额的硬币由纯银打造（925银），重31.1克，直径38.61毫米，符合精制硬币（рrооf-like）标准，发行量3000枚；

-500坚戈面额的硬币由纯银打造（925银），重31.1克，直径38.61毫米，符合黑色精制硬币（black proof）标准，发行量3000枚；

-100坚戈面额的硬币由白铜合金打造，重15克，直径33毫米，符合出厂硬币（brilliant uncirculated）标准，发行量20 000枚。

-100坚戈面额的硬币由镍银制成，重11.7克，直径33毫米，符合未流通硬币（uncirculated）标准，发行量100 000枚。

据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买。