2022 年 8月 25 日 星期四 16:20

央行将发售Tilashar收藏币

哈通社/努尔苏丹/8月25日--8月26日，哈萨克斯坦央行将发售Tilashar收藏币。

Tilashar是哈萨克传统礼仪之一。过去，这一礼仪通常在小孩牙牙学语之时举行，如今，它已演变为象征孩子迈出求学之路第一步的民间庆典活动。

这一组由面值500坚戈银币、面值100坚戈铜镍币和面值100坚戈镍币组成的TILASHAR收藏币套装，属于《哈萨克斯坦传统习俗和民间游戏》系列的延续。

硬币正面中央 花纹装饰上方，是哈萨克斯坦国徽图案，边缘为QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN字样，下方为面额数字。

硬币反面，由带有学校标识的儿童绘画图像、硬币金属类型和质量、以及铸造年份构成。

银质、铜镍质和镍质硬币，正反面图案相同。银质硬币采用了彩色珐琅技术法，铜镍质硬币采用了可变干涉层图案技术法。

收藏币可在全国范围按面值用于所有支付类型。

银质硬币将按照收藏品价格及外包装出售发行，并配有哈萨克文、俄文和英文质量证书。

收藏币由国家铸币厂铸造。

【编译：阿遥】