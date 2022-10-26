哈萨克斯坦旅游推介内容在TikTok获2000万次点击率

2022 年 10月 26 日 星期三 , 13:57

2022 年 10月 26 日 星期三 , 13:57

哈萨克斯坦旅游推介内容在TikTok获2000万次点击率

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--周三，TikTok东欧全球商业解决方案总监、TikTok Kazakhstan公司未来掌门人阿纳斯塔西娅·帕尼娜在阿斯塔纳媒体周国际论坛上称，TikTok关于哈萨克斯坦旅游的推介内容访问量超过2000万。

-我们努力使平台内容更加多元化。我们非常感谢有关国家机构在这方面给予的大力支持和展现出的合作诚意。最近在教育部的支持下，我们启动了一个项目，其浏览次数在很短时间内突破了9000万次。另一个例子是，今年夏季，我们同Kazakh Tourism合作推出Travel Kazakhstan项目。它给互联网用户提供了分享他们在哈萨克斯坦旅行体验的机会。这一项目大受欢迎，截至目前，点击率累计超过2000万次。项目不仅吸引了国内居民踊跃参与，还吸引大批外国游客。由此可知，哈萨克斯坦旅游业对来自国外的游客同样具有不可抗拒的吸引力。-她说。

【编译：阿遥】