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    总统会见越南SOVICO集团董事长

    2023 年 8月 21 日 星期一 , 14:10

    哈通社/阿斯塔纳/8月21日--据总统府新闻局消息，正在对越南进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，21日会见越南SOVICO集团董事长阮青雄。

    会谈期间，双方讨论了在能源和物流领域建立合作的前景。

    托卡耶夫总统指出，SOVICO集团在经济的各领域具备丰富的经验，哈萨克斯坦愿意与该集团联合实施大型投资项目。

    阮青雄表示，SOVICO集团有意在哈萨克斯坦开设贸易和物流中心。此外，隶属于SOVICO集团的低成本航空公司越捷航空 (VietJet Air)正在计划增加与哈萨克斯坦的之间的国际航班数量。

    总统对越南公司的未来计划表示了支持，并表示哈萨克斯坦政府将为投资项目的实施提供全面支持。

    SOVICO 集团是越南最大的多元化集团之一， 该公司在能源、建筑、银行和金融，以及航空领域实施各类项目。 2022年，公司营收达到了206亿美元。

    根据早前报道，应越南国家主席文武赏的邀请，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于20日抵达河内，开始对越南进行正式访问

    21日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同越南国家主席武文赏举行了会晤

    在两国领导人的共同见证下，哈萨克斯坦和越南签署了12项合作文件。

    【编译：阿依波塔】

    作者:

    Айбота Айдын

    哈萨克斯坦 总统
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