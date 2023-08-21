总统会见越南SOVICO集团董事长

哈通社/阿斯塔纳/8月21日--据总统府新闻局消息，正在对越南进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，21日会见越南SOVICO集团董事长阮青雄。



会谈期间，双方讨论了在能源和物流领域建立合作的前景。

托卡耶夫总统指出，SOVICO集团在经济的各领域具备丰富的经验，哈萨克斯坦愿意与该集团联合实施大型投资项目。

阮青雄表示，SOVICO集团有意在哈萨克斯坦开设贸易和物流中心。此外，隶属于SOVICO集团的低成本航空公司越捷航空 (VietJet Air)正在计划增加与哈萨克斯坦的之间的国际航班数量。

总统对越南公司的未来计划表示了支持，并表示哈萨克斯坦政府将为投资项目的实施提供全面支持。

SOVICO 集团是越南最大的多元化集团之一， 该公司在能源、建筑、银行和金融，以及航空领域实施各类项目。 2022年，公司营收达到了206亿美元。

根据早前报道，应越南国家主席文武赏的邀请，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于20日抵达河内，开始对越南进行正式访问。

21日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同越南国家主席武文赏举行了会晤。

在两国领导人的共同见证下，哈萨克斯坦和越南签署了12项合作文件。

【编译：阿依波塔】