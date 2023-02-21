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迪玛希的伦敦粉丝团为哈萨克斯坦SOS儿童村捐款100万坚戈

2023 年 2月 21 日 星期二 , 11:47
迪玛希的伦敦粉丝团为哈萨克斯坦SOS儿童村捐款100万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/2月21日--受哈萨克斯坦著名歌手迪玛希的影响，伦敦的英国人正在学习哈萨克语。

2月21日国际母语日之际，哈萨克斯坦驻英国大使馆组织了一场特别晚会。

«迪玛希·库达依别尔艮.英国和世界»粉丝俱乐部的成员参加了这一活动。

对迪玛希作品的热爱将他们凝聚到了一起。

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其中很多粉丝来过哈萨克斯坦，对哈萨克民族丰富的文化、传统和民族美食颇有了解。

不仅英国人，威尔士、葡萄牙、巴基斯坦和犹太人也对伟大阿拜的母语—哈萨克语表现出了浓厚兴趣。

给粉丝俱乐部的成员教哈萨克语的老师是一个名叫考萨尔·哈勒姆詹克兹的十岁哈萨克女孩，目前跟随父母生活在伦敦。

活动框架下，国际粉丝俱乐部还举行了一场慈善活动，为哈萨克斯坦SOS儿童村慈善机构筹集了资金。

-到目前为止，我们筹集了 100 万坚戈，该活动仍在进行中，我们相信这个数字会翻倍。此外，我们还有有很多计划。我们希望通过线上模式为SOS儿童村的孩子们教英语。 我们也在考虑给愿意去该村教书的老师付工资。-粉丝俱乐部主席吉尔·比查姆说。

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迪玛希在5年前在英国举办过一次个人演唱会，伦敦的粉丝团希望迪玛希能够在英国再办一次演唱会。

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【编译：阿依波塔】
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