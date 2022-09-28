阿斯塔纳航空第十次荣获SKYTRAX “中亚及独联体最佳航空公司” 奖

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 -- 阿斯塔纳航空第十次荣获SKYTRAX «中亚及独联体最佳航空公司» 奖

据阿斯塔纳航空公司消息，作为哈萨克斯坦载旗航空公司，阿斯塔纳航空公司第十次荣获极具声誉的SKYTRAX奖项«中亚及独联体最佳航空公司»，并首次获评«中亚及独联体最佳服务»。

该奖项于近日在伦敦举办的SKYTRAX颁奖典礼上颁发。

-自20年前成立以来，阿斯塔纳航空公司逐步、平稳地以安全、高效和杰出的客户服务赢得了声誉。我们很荣幸今天能再一次获得SKYTRAX颁发的奖项，这完美呈现了我们致力于达到的最高标准，证明了客户对我们的认可度。在这个值得骄傲的时刻，我要感谢我们近六千名员工中的每一位的专业素质和奉献精神。- 阿斯塔纳航空CEO兼总裁彼得·福斯特说。

2011年，阿斯塔纳航空公司首次获得SKYTRAX«中亚及印度最佳航空公司»奖，并持续获奖至今。

2012年，该公司成为独联体和东欧地区中首家荣获SKYTRAX四星级的航空公司。

2013年至2015年，阿斯塔纳航空公司获评SKYTRAX«中亚和印度最佳服务»奖项，并在2021年被SKYTRAX授予COVID-19安全评级五星级认证。

【编辑：木合塔尔·木拉提】