"Silk Way"电视频道正式进入阿塞拜疆有线电视市场

哈通社/阿斯塔纳/5月23日--哈萨克斯坦共和国总统广播电视综合体旗下“Silk Way”国际电视频道正式进入14家阿塞拜疆有线电视运营商频道包。

据“Silk Way”电视频道的耶尔克詹·昆图干介绍，在阿塞拜疆视听理事会的支持下，从今年5月15日起，«Silk Way»电视频道已对阿塞拜疆K@TV1、BAKTELECOM、AZTELEKOM、BİRLİK、AZOL TV、AZEUROTEL、AZERİ TV、BOSS GROUP、GSP、EUROSEL、RAHAT TELECOM、BEEONLİNE、MEGALINK TV和ODTV订阅用户开放。

在此之前，“Silk Way”电视频道在阿塞拜疆进行了试运行，运营商对相关技术参数进行了测试，并为“Silk Way”接入阿塞拜疆本地网络做好了准备。

与其他国家一样，阿塞拜疆的电视观众可以选择观看“Silk Way”提供的哈萨克语、俄语、英语、吉尔吉斯语和乌兹别克语频道。“Silk Way”电视频道信号也可以通过Eutelsat Hot Bird 13和Yamal 401卫星平台接收。

今年4月，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫对哈萨克斯坦进行了正式访问，为两国媒体积极互动注入了新的动力。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和伊利哈姆·阿利耶夫强调了两国大众媒体在加强两国人民友好交往方面的重要性，并指示在相关领域大力发展合作伙伴关系。

“Silk Way”电视频道将为阿塞拜疆观众提供国内原创电视节目、纪录片以及精彩纷呈的文艺节目。

“Silk Way”电视频道是哈萨克斯坦共和国唯一一家国际电视频道，以哈萨克语、俄语、英语、吉尔吉斯语和乌兹别克语在全球超过118个国家播出。

【编译：阿遥】