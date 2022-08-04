Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
世卫组织专家计划在年底检视QazVac疫苗生产基地
2022 年 8月 4 日 星期四 19:55

世卫组织专家计划在年底检视QazVac疫苗生产基地

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 哈萨克斯坦国产的新冠疫苗QazVac将于11月接受世卫组织专家的检视。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特4日表示，世卫组织的分析人员计划于今年11月来哈，对负责生产该疫苗的工厂和研发机构等进行检查。

阿扎尔·黑尼亚特强调，世卫组织针对哈国疫苗的认证程序与对世界其他国家研发的疫苗的认证程序，是完全相同的。

阿扎尔·黑尼亚特说：

- 不会对哈萨克斯坦有单独的程序。我们生产疫苗的工厂必须符合世卫组织的所有要求和标准，最终的产品也要符合检查机构所使用的国际标准。

值得一提的是，今年6月27日，医学期刊《柳叶刀》公布哈国产QazVac疫苗Ⅲ期临床试验结果，结果显示，该疫苗对新冠肺炎有效且安全，可在人体内形成较高免疫。

初步数据表明，该疫苗有效性超过90%，面向18岁以上人群。

根据2020年12月15日哈第850号决议QazVac疫苗获准用于医疗用途，并于12月31日获得临时注册证书。

国产QazVac由位于阿拉木图的哈萨克斯坦生物安全问题研究中心研发，属于灭活疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】

相关新闻
新冠疫情防控跨部门委员会发布全国疫苗接种数据
COVID-19：全国有2.8万余名患者在接受新冠相关治疗
过去24小时全国有2555名新冠患者康复
COVID-19：全国昨日新增2579例确诊病例
卫生部：哈国拥有充足的药品储备
卫生部：哈萨克斯坦正在制定猴痘病毒诊断方法
卫生部称新冠病毒仍对部分人群具有威胁性
全国已有123万余人接种辉瑞疫苗
焦点
1 哈外长会见到访的安道尔外交大臣
2 哈萨克斯坦和安道尔就在旅游领域交流经验达成共识
3 全球移动网速排名：哈萨克斯坦位居第82位
4 吉尔吉斯外交部就台海局势表达了立场
5 五个国家的公民可在哈开办企业

时事新闻

查看历史新闻