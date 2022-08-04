2022 年 8月 4 日 星期四 19:55

世卫组织专家计划在年底检视QazVac疫苗生产基地

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 哈萨克斯坦国产的新冠疫苗QazVac将于11月接受世卫组织专家的检视。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特4日表示，世卫组织的分析人员计划于今年11月来哈，对负责生产该疫苗的工厂和研发机构等进行检查。

阿扎尔·黑尼亚特强调，世卫组织针对哈国疫苗的认证程序与对世界其他国家研发的疫苗的认证程序，是完全相同的。

阿扎尔·黑尼亚特说：

- 不会对哈萨克斯坦有单独的程序。我们生产疫苗的工厂必须符合世卫组织的所有要求和标准，最终的产品也要符合检查机构所使用的国际标准。

值得一提的是，今年6月27日，医学期刊《柳叶刀》公布哈国产QazVac疫苗Ⅲ期临床试验结果，结果显示，该疫苗对新冠肺炎有效且安全，可在人体内形成较高免疫。

初步数据表明，该疫苗有效性超过90%，面向18岁以上人群。

根据2020年12月15日哈第850号决议QazVac疫苗获准用于医疗用途，并于12月31日获得临时注册证书。

国产QazVac由位于阿拉木图的哈萨克斯坦生物安全问题研究中心研发，属于灭活疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】