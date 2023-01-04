多个国家要求自华入境人员提供PCR检测阴性报告

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 – 鉴于中国在调整了其COVID-19防控措施后出现了大面积的人群感染，多个国家开始对来自中国的旅客实施新的限制措施。

综合外媒报道，目前多国对自华入境旅客，主要采取要求其提供旨在确认是否感染COVID-19的PCR检测报告，同时亦有其他一些限制措施。

当前已经宣布此类限制措施的国家包括

美国

从1月5日开始，美国要求所有自中国入境者提供48小时内的PCR阴性检测报告，或者提供90天内感染COVID-19后康复的证明文件。

根据美国疾病控制中心提供的消息，相关的检测包括PCR检测或抗原自检。

欧盟

从1月5日开始，所有从中国飞往法国的旅客，必须在飞机起飞前提供48小时内有效的PCR阴性报告或抗原表达试验阴性结果。

意大利和西班牙也要求自华入境人员提供COVID-19的PCR检测报告。

欧洲国家本周将举行会议，就相关限制措施进行讨论。自今年开始担任欧盟主席国的瑞典宣布，在限制进入欧盟的问题上，正在考虑整个欧盟的共同政策。

澳大利亚

澳大利亚要求自中国（包括中国香港和澳门特别行政区）的旅客提供PCR阴性检测报告。

加拿大

加拿大要求所有自中国入境的旅客，提供48小时内有效的PCR检测报告。

联合王国

从1月5日起开始生效的规则显示，大不列颠要求所有自中国前往该国的旅客，在飞机起飞前提供检测报告。

英国政府还表示，将对一些游客进行额外检测，以检测其中是否携带新毒株。

以色列

以色列要求自中国入境的所有人员提供COVID-19的阴性检测报告，并在机场为那些想自愿接受检查的人开设了检查中心。

日本

日本是最早对来自中国的入境者实施新限制措施的国家之一。为了从中国入境日本，旅客必须出示阴性结果的PCR检测报告。

如果入境人员检测结果为阳性，将需要在指定机构进行为期七天的隔离。此外，东京还削减了与中国大陆地区的航班数量。

韩国

韩国也加强了对自中国入境人员的检测，不仅要求在航班起飞前提供检测报告，在抵达后也要接受检测。不过这一政策不包含自中国香港和澳门特别行政区入境的人员。

印度

印度也要求自中国及亚洲多个国家入境的人员提供72小时内的PCR检测阴性报告。

摩洛哥

位于非洲北部的摩洛哥采取了最严厉的措施：禁止来自中国的乘客进入该国。 该禁令于 1 月 3 日生效，并将在宣布废除禁令前一直有效。 据该国外交部称，这一步骤«旨在防止新一波感染浪潮，并避免其在摩洛哥造成的后果。»

【编译：木合塔尔·木拉提】



