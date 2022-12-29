日英将合作普及新通信网Open RAN

哈通社/东京/12月29日 —— 据共同社报道，日本和英国两国政府将为普及不依赖特定企业设备的新通信网«Open RAN»携手合作。

双方拟让致力于研发的日英企业等2023年开始共享技术信息。日本与美国、澳大利亚、印度、新加坡也建立了合作关系，未来将拓展合作对象。鉴于中国在通信领域的存在感日益增加，将从经济安全保障角度推进设备采购多源化，避免出现信息流通被中国掌握的情况。

有关通信网，中国华为技术公司等通信设备巨头常常全盘负责手机基站等的重要部件，成为经济安保上的难题。此外还存在寡头垄断状态下难以形成价格竞争的问题。

多名相关人士称，日本政府设想与英方共享信息的对象为，从情报通信研究机构（NICT）承包下Open RAN相关研发业务的企业和研究机构。NICT已完成对研发委托单位的公开征集，将在2023年公布结果。

日本将通过与英国合作提升企业技术能力，还将扩大旨在构筑高安全性、高透明度通信网的国际网络。若Open RAN得以扩大，供应链断裂的风险将得到控制。此外也有望带动日企设备销量增加。

有关Open RAN，日本与美国、澳大利亚、印度4国5月就合作事宜达成共识，日本与新加坡两国政府7月公布了合作方针。