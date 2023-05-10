第三届Ondeu国际制造业展会在阿斯塔纳开幕

哈通社/阿斯塔纳/5月10日--今天，为期三天的Ondeu国际制造业展览在阿斯塔纳国际会展中心盛大开幕。

该展会由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部以及哈萨克斯坦机械制造商联盟联合主办，旨在促进国内工业创新综合体可持续发展，并加强与世界各国的经贸联系。

展会吸引了来自17个国家的250多家参展商，包括奥地利、加拿大、中国、法国、德国、以色列、意大利、瑞士和土耳其等。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫出席开幕式并致辞。他表示相信本次展会将成为进一步推动行业发展的新起点。

Ondeu Expo是由六个国际商贸展会汇集而成：Kazakhstan Machinery Fair、Su Arnasy - Water Expo、AgroSpecMash、Chem Tech Kazakhstan、Stroy Expo Astana和Infra Tech Kazakhstan。

此次展览是作为第十一届哈萨克斯坦机器制造商论坛的一部分举办的。

哈萨克斯坦机械制造商联盟主席梅拉姆·皮申巴耶夫表示，展会的重要性正在逐年提高。展会为行业提供了巨大商机，尤其在招商引资和引进技术等方面发挥着越来越重要的作用。

此次展览的论坛和商务会谈活动，旨在确保政府与商界之间的有效对话，进一步推进工业和创新综合体的可持续发展，并提供了与世界各国同行交流的机会。

【编译：阿遥】



