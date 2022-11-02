朝鲜首次向NLL以南海域发射弹道导弹

2022 年 11月 2 日 星期三 , 19:52

2022 年 11月 2 日 星期三 , 19:52

朝鲜首次向NLL以南海域发射弹道导弹

哈通社/首尔/11月2日 —— 据韩联社消息，朝鲜2日自韩朝分裂以来首次向韩半岛东部海域北方界线（NLL）以南发射弹道导弹，还向东西部发射10多枚不同类型的多款导弹。

据报道，朝鲜此前有过朝向北方界线以南发射海岸炮和火箭弹的前例，但发射弹道导弹自韩朝分裂以来尚属首次，朝鲜挑衅愈演愈烈。考虑到韩美10月31日启动为期5天的联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm），240余架战机参演等情况，朝鲜此次很可能以此为借口射弹。

据韩国联合参谋本部（联参）消息，朝鲜当天上午8时51分许从江原道元山一带向东部海域发射3枚短程弹道导弹（SRBM），其中1枚落在北方界线以南的东部公海。具体落点为东部海域北方界线以南26公里处、束草市以东57公里处、郁陵岛西北海域167公里处。虽是公海，但鉴于韩国领海宽度从领海基线量起为12海里（约22公里），落点非常靠近韩国领海。

值得关注的是，包括上述3枚弹道导弹在内，朝鲜当天向东西部发射超10枚不同类型的导弹，其中没有导弹落在西部海域北方界线以南地区。联参表示，朝鲜导弹发射时间和地点各不相同，此次是今年以来首次多点发射超10枚不同类型导弹。分析认为，朝鲜发射不同类型导弹或为加大拦截难度。

朝鲜射弹后，总统尹锡悦主持召开紧急国家安全保障会议（NSC）表示，朝方此举可谓是领土侵犯行为，并指示有关部门予以严厉应对。

联参也发表立场称，这是朝方导弹自韩朝分裂以来首次坠入北方界线以南的韩国领海附近。这实属罕见，无法容忍，军方将坚决予以应对。军方正分析导弹射程、射高、飞行速度等具体参数，并研讨相应的反制措施。

军方已将戒备态势上调至第2级，并与国防部启动联合危机管理系统。军方表示，绝不会对朝鲜挑衅行为坐视不理，军方将进一步加强监视和戒备态势，与美方紧密保持合作坚决应对，确保国民生命安全不受朝鲜挑衅威胁。