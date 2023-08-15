NASA：今年七月为有记录以来最热月份

哈通社/阿斯塔纳/8月15日--据中新社报道，美国国家航空航天局(NASA)当地时间14日说，刚刚过去的7月是自1880年该机构有记录以来的最热月份。

NASA当地时间14日在其官网发布消息称，该机构的戈达德太空研究所主任加文·施密特说，今年7月不仅比以往任何一个7月都要热，而且是自1880年该机构有记录以来最热的一个月。NASA称，自该机构有记录以来，2023年7月的气温比任何其它7月都至少高出0.43华氏度(0.24摄氏度)，比1951年至1980年期间7月气温的平均值高出2.1华氏度(1.18摄氏度)。

2023年7月，全球多地经历了热浪、干旱、风暴和洪水等极端天气。美国西南部得克萨斯州、亚利桑那州、新墨西哥州以及加利福尼亚州等地从6月开始遭受连续高温天气，当地民众生活受到严重影响。据美联社报道，亚利桑那州首府菲尼克斯连续31天最高气温超过110华氏度(43.4摄氏度)，创下新纪录。7月31日，当地最高气温降至108华氏度(42.2摄氏度)。7月16日，加利福尼亚州死亡谷国家公园出现128华氏度(53.3摄氏度)的高温。

NASA称，过去40年间，由温室气体排放导致的全球变暖趋势非常明显。该机构总部的首席科学家兼高级气候顾问凯瑟琳·卡尔文说，气候变化正在影响世界各地的人类以及生态系统，预计其中许多影响会随着气温持续升高而加剧。世界气象组织秘书长塔拉斯近期表示，减少温室气体排放比以往任何时候都更加紧迫。

另外，世界气象组织等机构8日也宣布，2023年7月是有气象记录以来全球平均气温最高的一个月，甚至可能是12万年以来的最热月份。