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    联盟MS-22号载人飞船将于月底发射

    2022 年 9月 9 日 星期五 , 10:50

    哈通社/拜科努尔/9月9日 – 联盟MS-22号载人航天飞船即将从拜科努尔航天发射中心发射升空。

    据拜科努尔航天发射中心消息，在抵达拜科努尔的第二天，国际空间站第68远征队主力和后备人员，共同出席了传统的升旗仪式。

    9月7日，航天飞船机组人员：指令长谢尔盖·普罗科皮耶夫（俄罗斯）、飞行工程师德米特里·佩捷林（俄罗斯）和飞行工程师弗朗西斯科·卢比奥（美国），以及后备机组成员共同在拜科努尔基地进行了首次训练。

    训练期间，宇航员们对Sokol-KV2型号宇航服进行了测试。随后，机组还对联盟MS-22号航天飞船的设备进行了检查，讨论了飞行计划，了解了即将由他们运往国际空间站的货物情况等。

    值得一提的是，39岁的飞行工程师德米特里·佩捷林出生于哈萨克斯坦库斯塔奈州，毕业于南乌拉尔公立大学，拥有固定翼飞机和直升机的工程师执照，自2012年开始受训成为宇航员。

    根据计划，联盟MS-22号载人航天飞船将由联盟-2.1a火箭搭载，预定于9月21日从拜科努尔发射场31号发射台发射，在与国际空间站对接后，于2023年3月28日返航着陆。

    与此同时，仍在国际空间站上的另外3名俄罗斯宇航员将在9月底将乘联盟MS-21飞船从国际空间站返回地球。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    拜科努尔 科技 航天
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