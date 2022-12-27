第二届MECENAT.KZ文学奖开始征文 获奖者可终身领取奖金

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 – 第二届现代哈萨克斯坦题材小说文学奖即日起开始征文。

据哈萨克斯坦同胞基金会（ОТАНДАСТАР ҚОРЫ）消息，第二届现代哈萨克斯坦题材小说文学奖即日起开始面向全国征文，征文截止日期将持续至2023年5月15日。

有意参与者可登陆文学奖官方网站www.mecenat.kz网站登陆，报名并上传自己的作品。

文学奖的目的，旨在促进哈萨克小说的发展，提升公众对哈萨克题材小说的阅读热情，提高哈萨克斯坦作家的创作水平，并将他们介绍给世界图书市场。

根据文学奖官网的介绍，大奖的最终冠军由读者投票选出。胜出者的奖金发放方式也相当独特：获奖者将终身每月领取500美元奖金。

文学奖接收所有以哈萨克文创作的、主题为现代哈萨克斯坦相关内容的小说作品。若作品以俄罗斯文创作，则作者必须为哈萨克斯坦共和国公民。

同胞基金会消息称，从第二届开始，外国哈萨克族作家以哈萨克文创作的作品，也可以投稿参赛。

更为具体详尽的要求，可登陆文学奖官网www.mecenat.kz进行查询。

据了解，现代哈萨克斯坦题材小说文学奖的主要信息赞助商是国家电视频道«哈萨克斯坦电视台»，而哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部及文化和体育部为该项目的合作伙伴。

2021年启动了首届现代哈萨克斯坦题材小说文学奖的征文，共有67部小说参加了征文活动，其中21部经过遴选后，接受了公众读者投票。





最终，以哈萨克文创作的小说《Күлпет》获得了最终的大奖。2022 年 7 月 4 日，该作品的作者沙尔哈特·卡兹古勒在Freedom Support USA计划支持下，签署了一份年金合同，今后将终身领取每月500美元的奖金。

同时，哈萨克斯坦Arna-B出版社已经将获奖小说进行了出版发行，首版发行5000册。其他进入最终投票阶段的小说作品也得到了出版，各自发行1000册。

【编译：木合塔尔·木拉提】