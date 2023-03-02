哈通社专访：参加MECENAT.KZ文学奖 有机会终身领取每月500美元奖金

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 – 2021年，哈萨克斯坦推出了一个全新的文学创作奖项——MECENAT.KZ文学奖。与传统的文学创作赛事最大的区别在于，这一奖项的冠军，将每月获得500美元的奖金，直到其去世为止。

文学奖的目的，旨在促进哈萨克小说的发展，提升公众对哈萨克题材小说的阅读热情，提高哈萨克斯坦作家的创作水平，并将他们介绍给世界图书市场。

2021年启动了首届现代哈萨克斯坦题材小说文学奖的征文，共有67部小说参加了征文活动，其中21部经过遴选后，接受了公众读者投票。

2022 年 7 月 4 日，首届MECENAT.KZ文学奖冠军得主沙尔哈特·卡兹古勒在Freedom Support USA计划支持下，签署了一份年金合同，今后将终身领取每月500美元的奖金。其获奖作品也在赛事主办方的支持下得到了出版发行。

在接受哈通社记者的采访时，MECENAT.KZ文学奖的创立者叶尔兰·阿斯卡尔别科夫表示，这一奖项和奖金授予模式在哈国历史上尚属首次。

哈通社记者：上一届赛事中，共有67部作品参赛。今年的赛事规模是否相比之下有所扩张？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：当然！我们希望如此。另一方面，小说是一种重要的文学体裁。我们相信，除了哈国本国作者以外，其他国家的哈萨克作家的作品也会更多的参与到这项赛事当中，毕竟由于哈萨克人几乎遍布世界六大洲，因此在海外从事哈萨克文创作的作者数量也是相当庞大的。我们在三年的时间里，将解决这个问题当做了主要任务。之前的几次采访中，我们也说过，对自己作品质量的严格要求是参赛作者的一项基本素养。或许是看到了这些要求，很多作者已经开始了他们的创作，目前我们已经收到了40多位作者的参赛申请，并且已经有10多份手稿被交付。预计在截止期之间，将有100到150位作家参加新的一届赛事。最重要的是，作品质量正在变得更好。

哈通社记者：今年的比赛也只会有一名优胜者吗？去年落选的作品，今年也会重新参赛吗？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：我们打从一开始就已经与律师一起解决了这个问题。 根据《版权法》，作者有权自行处理他的作品，包括改名、修改内容或者重写。是否有必要这样做是另一个问题。赛事允许作者一次又一次地重复提交相同的作品。 但如果这个作品无法得到关注，无法引起读者的兴趣，那么这样做又有什么意义呢？倒不如稍等一下，用上2~3年的时间，重新整理思绪，收集素材，等待灵感，创作出更好的作品，不是更合适吗？

哈通社记者：根据大赛的规则，哈萨克文和俄罗斯文创作的作品均可参赛。 从去年的结果来看，是否可以认为赛事对哈萨克文创作的文学作品更加具有倾向性？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：我们完全不这么认为。只要看看世界范围的类似经验就可以知道，用最稀有的文字创作的作品总是成功的，并获得最高的奖项。一大群捷克、爱尔兰、斯堪的纳维亚作家就是一个生动的例子。因此，我们关注的不是作品使用的文字，而是其内涵。

哈通社记者：作家的知名度会否影响评选结果，或者说，一个默默无闻的作家反而更有可能获得大奖？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：这两者都与其能否获奖毫无关联。有些人会将手稿、作品连同简历或各种获奖证书一起寄来。我收到了很多这种东西。比赛中，我们会删除作家的名字，只给评审呈现出作品的内容，也就是说，文本优先。 评选作品的专家并不知道手头作品的作者是谁。候选人中有大名鼎鼎的人，也有默默无闻的作家，也有刚提笔的新人。评选通过后，读者即可了解作品。总之，比赛结果不应受到任何与文学无关的因素的影响。主要因素是作品自身的质量。

哈通社记者：MECENAT项目与哪些出版社建立了合作关系？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：我们邀请了所有的主要出版社，举办以一场展览会，向出版社负责人展示了被认为是最好的10位作者的作品。目前，正在组织印刷几部作品的工作。这是我国文学史上独一无二的事件。

哈通社记者：MECENAT的获奖者们会获得那些特殊的权益。他们的作品是否有机会在国际文坛上参与竞赛？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：这里最大的一个特殊之处就在于，我们会为大奖优胜者，终身每月支付500美元的奖金。很明显，在成为总冠军后，作家会受到公众的关注。至于能否进入世界文坛，受到更广泛的关注度，这完全取决于作者自己。我们同行之间有个说法，简单地说，就是«一个作者对自己的作品质量越苛刻，那就证明他对自己越尊重»。文学创作有其自身的规律，一篇经过30-40次修改的文本基本就完全成熟了。我们了解到，在哈萨克斯坦出版的图书最高发行量为2万-3万册。我们预计我们书籍的主要买家将是知识分子，这意味着相当于全国人口的 1%。 按照这个理论，全国有20万人可以买到一本质量好、内容强的小说。要想征服世界舞台，作品必须先在哈萨克斯坦取得成功。 商业中也存在这样的规律。因此，只有当作者尽可能认真地对待他们的工作时，作品的质量和地位才会提高。要知道，有实力的作者会参加这次比赛。胜利不是买来的，而评审专家也不会被收买，更何况赛事最终结果还要看普通读者的投票。

哈通社记者：对于去年的总冠军沙尔哈特·卡兹古勒的作品《Күлпет》，您有什么看法？这部作品是否已经被翻译为了俄罗斯文？在哪里可以阅读这部作品？小说主要讲了什么故事？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：翻译工作于去年12月至今年1月结束。哈萨克文原版由私人印刷厂«Arna Bey»印刷，发行量为 5000 份。他们对获奖作品的未来充满信心，并与«Meloman»贸易链和其他几个贸易链签订了销售合同。 本周作品将出现在Meloman书店的货架上。俄文版正在印刷当中。简而言之，这部作品讲述的是回到祖国的哈萨克人的命运。这是一部关于对祖国的爱、对妻子的爱的哲理小说。

哈通社记者：作品还会翻译为俄文以外的其他文字吗？有没有计划在国外出版发行？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：从理论上讲，任何开创性的小说都可以被翻译成欧洲或东方语言文字。但首先，它得先在哈萨克斯坦出售。在与俄罗斯、东欧、西欧、土耳其和中国出版社的谈判中，这本书在哈萨克斯坦的销售情况​​会被首先看中。一本书的初始销售历史对出版商很重要。

哈通社记者：很多赛事结束后都会有部分人对结果表示异议，投诉说最终结果存在猫腻之类。举办MECENAT大赛是，有过这样的争议吗？整体获胜者选择系统的透明度如何？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：在第一届期间，我们就预料到了这样的争议，做好的很多应对和提升透明度的方案。期间还有人尝试用人工方式«刷»作品的阅读量。这些情况最终通过各种方式得到了克服。我们改进了网站的整体运营并加强了反垃圾邮件策略。统计读者投票后的最后投票期起到了决定性的作用。我们的两名员工直接打电话给投票给第一名和第二名作品的账户，并验证他们是真实的人。这些对话还有一段视频记录。任何作家组织的代表都可以正式来审阅材料。这些工作花费了将近5天的时间，包括检验投票者的真实性等。一切都有据可查，最终《Күлпет》以加大的优势获得了第一。

就我个人而言，我在品牌和营销、公关领域算是小有名气。 18 年来，我一直在寻找我的赞助人。我试图吸引12 位富人。 项目也因此代表了我的名声和«赞助人»的名声。我们准备为我们的诚实名誉而战，因此我们不允许进行诸如收集假选票之类的活动。总的来说，我们将继续改进抑制任何«灰色情况»方法。 所以，参赛者只有一条道路可走，那是通向伟人的正路。创作出一个真正的好作品，那么作者也就能够成为伟人。

哈通社记者：是否有计划增加奖金的数额，同时增加获奖者的人数？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：这个问题从项目开始就被问到了。我们的许多文学届友人建议我们为短篇小说集、戏剧和诗歌集增加提名。当然，这些流派也有很多读者。但需要注意的是，这是一年一度的奖项，对文学的赞助者数量也不是无限的。大赛的潜力会在未来的十年内得到发展。按照我们的理解，它应该涵盖整个世界。我相信哈萨克斯坦有富人和组织会在不影响预算的情况下赞助这个项目。我们欢迎每种类型的奖项提名。我们的战略目标之一是将大企业的注意力转向民族文化。

哈通社记者：对于想要广泛传播创意并取得成功的青年作家，您会推荐哪些出版社和平台？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：现在有很多这样的平台，诸如«Ridero»、«LitRes»等。首先，我们认为作者应该是经过文科教育体系训练的。我国有六所以上这样的学校，在俄罗斯还有更多。作家协会已经开发了几个项目，这种训练师必要的。此外，还有很多针对职业小说家如何创作的英文文献。但正如伟大的作家所说，最伟大的老师是生活本身。我奉劝青年作家，要无所畏惧地步入人生，尝试从业、谈恋爱，不惧突发事件。我觉得还是要经历人生，把它吸收到心里去，寻找自己，从内心去认识自己的故乡。一个真正的作家就是这样逐渐强大起来的。写作技巧和给读者提供的信息之间，始终存在很大差异。也就是，你是否能够创作出一个值得读者花时间区阅读的信息，这就是问题所在。

哈通社记者：文学翻译本身就是一门艺术。这个行业在我国发展如何？您觉得文学翻译短缺吗？如果有所不足，您认为应该如何完善？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：毫无疑问，这个问题非常重要。我想强调我们在阿拉木图开放文学学院的朋友们所做的工作。他们非常重视这个问题，并组建了翻译大师班，吸引普通翻译人员。现在在哈萨克斯坦，有专家将英语和其他语言直接翻译成哈萨克语。这只是一个开始，还有很多工作要做。也许有必要单独举办一场文学翻译比赛。

哈通社记者：假设作家希望将自己的作品翻译成英语，那么他应该找谁？

叶尔兰·阿斯卡尔别科夫：选择很多啊。可以联系刚才提到的阿拉木图开放文学学院，得到几位译者的联系方式。但你需要明白这是一份有偿工作。如果您的原创作品在哈萨克斯坦取得了巨大成功，那就另当别论了。如果一个月内有10万读者需要你的书，国外出版社就会开始联系你。他们甚至可能排队并自己支付翻译费用。这就是现在的成功之路。我们相信我们的作者，等待作家们重复我们的棋手、电影导演和音乐家们的成功之路。哈萨克斯坦人民值得阅读世界一流的现代杰作。

我想借此机会感谢新闻和社会发展部、文化和体育部、同胞基金会和阿玛纳特党的支持。我们相信，在信息和组织方面的帮助下，我们的项目将达到国家级水平。我们当前的任务是将我们的声音传递给世界上每一个哈萨克人。 我们相信我们人民的才能、知识分子的能力和我们的文化。

哈通社记者：感谢您接受采访。





【编译：木合塔尔·木拉提】