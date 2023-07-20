哈萨克斯坦空军训练中心接收经改造升级的L-39教练机

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 – 新一批次的L-39教练机已经运抵交付哈萨克斯坦武装力量空军位于巴尔喀什市的飞行员培训中心。

据哈萨克斯坦国防部消息，新交付的这一批次L-9教练机，是根据国家防务订单于去年交给捷克制造商的。根据协议，这批教练机在制造商所在地进行了复杂的维护和升级，配备了全新的数字航空电子设备、弹射系统、通讯和监视系统。

L-39喷气式教练机，在哈萨克斯坦主要被空军教育机构和军事单位用于训练战机驾驶学员在昼夜和各类复杂天气条件下的驾驶技术、战斗技能等。

在经验丰富的飞行教官的帮助下，学员将能够掌握驾驶战斗机的驾驶技术。

航空训练中心副司令马克萨特·布拉塔耶夫中校说：

- 驾驶 L-39 是了解战机展示基础知识的第一步。单人飞行是每个学员的大事，其次是简单和复杂的特技飞行、定向、云端、低空飞行以及对地面和空中目标的战术攻击。

需要指出的是，L-39喷气式教练机的一些改型可作为轻型攻击机和战斗机使用。 飞机的喷气发动机可以在6500米的高度将速度提高到每小时760公里。

L-39信天翁是由捷克斯洛伐克研发生产的一款高性能喷射教练机，用以符合«C-39» ( C 指cvičný，教练机) 的要求，取代1960年代的L-29海豚教练机。它是首款第二代喷射教练机，也是首款由使用涡轮风扇发动机的教练机，并于后来升级为L-59超级信天翁和L-139。

目前L-39的衍生型号L-159 ALCA仍在继续生产，至今已有超过2,800架L-39在30多个国家的空军中服役。L-39是最广泛使用的喷射教练机之一，能胜任多种角色，包括执行低强度攻击任务或进行基础/高级飞行训练。

基础的教练机型号并没有配置任何武器，但其机翼下方两个挂架上可挂载训练用武器或副油箱。攻击机型设有4个外挂点用来挂载对地攻击武器，载弹量可达1.1吨。此外L-39ZA型机身下亦有载弹150发的GSh-23型机炮吊舱。

【编译：木合塔尔·木拉提】