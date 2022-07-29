KazNAIU将与沙特企业合作开展高粱糖浆深加工项目

哈通社/努尔苏丹/7月29日 -- 据哈萨克斯坦国立农业大学（KazNAIU）消息，在托卡耶夫总统访问沙特框架下，KazNAIU与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group Company） 签署了谅解备忘录。双方将就财政部制定的糖高粱种植和深加工投资项目进行合作。

消息称，该项目的目标是以哈萨克斯坦认证的高粱糖浆通过食品生产进入全球有机产品消费市场，并在该市场占据一席之地。目前这是哈国经济和农工综合体中最有前景的方向，将使哈萨克斯坦农业达到新的创新水平。

KazNAIU指出，目前，哈萨克斯坦东南部地区有必要发展以糖高粱为主要原料的农业集群。哈萨克斯坦土壤和气候条件非常适合糖高粱的工业化种植。糖高粱是最有效、利润最高的农产品之一，成本低、质量好，从中可获得50多种农业加工产品。

据悉，哈萨克斯坦国立农业大学科学家开发的高粱种植加工技术成本低、不破坏生态环境、节约资源。是一种在在产量、用途、产品质量和可塑性方面具有巨大潜力的作物。它的抗旱性、耐热性、耐盐性和对土壤耐受性表现非常好。同时，糖高粱是一种优良的作物，有助于有效防治土地荒漠化，有益于恢复土壤肥力，确保农业生态安全和和环境友好型耕作。

KazNAIU糖高粱种植和深加工投资项目以出口为导向，迄今已经有潜在消费者对计划生产的全部产品表现出购买意向，包括经认证的有机高粱糖浆和所有类型的高产有机饲料。计划将所有这些有机产品出口到海湾地区、中国、独联体国家和欧盟地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】