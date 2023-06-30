“Kazatomprom”子公司将生产160吨燃料组件

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 -- 据kursiv报道，哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）与中国广核集团共同组建的合资企业Ulba-TVS公司（Kazatomprom持股51%、中广核核电集团持股49%），今年将生产160吨燃料组件（FA，核电站燃料），到今年年底将达到设计日产能。

Ulba—TVS公司于去年年底向中国广核集团URC核电站交付了第一批34个集装箱（略多于30吨）的燃料组件。公司设计产能为每年200吨燃料组件。

Kazatomprom公司代表表示，该公司计划2024年达到200吨的年产能，并表示当前公司产能已经十分接近这一指标。

Ulba-TVS公司在获得法国公司Framatome的资格后于2021年11月开始运营，该公司是AFA3GFA型燃料组件生产技术的所有者，也是哈萨克斯坦唯一的核燃料生产企业，设计产能为年产200吨低浓铀燃料，未来20年有保障的销售市场。

用于燃料组件的铀在哈萨克斯坦开采，并在乌尔巴冶金厂（UMZ）加工。

TVS是一种工程结构，在其框架中放置燃料元件（燃料棒）——填充铀颗粒的管子。燃料组件是核电站的燃料。燃料棒用铀芯块由UMP制造。

Kazatomprom是世界上最大的铀生产商，其天然铀矿开采量占该公司股份比例约占世界原生铀总产量的24%。Kazatomprom与子公司、附属机构和联合组织一起，正在开发26个矿床，合并为14个铀矿企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】