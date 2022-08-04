2022 年 8月 4 日 星期四 19:26

Kazakh TV正式成为国内必播频道之一

哈通社/努尔苏丹/8月4日 -- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部公布了国内电视台必须播送的电视和广播频道列表。

根据新闻和社会发展部公布的信息，国内电视台必须播送的频道如下：

1. QAZAQSTAN 2.哈巴尔 3.哈巴尔 24 4. BALAPAN 5. ABAI TV 6. QAZSPORT 7. Kazakh TV 8. МИР 9.ASTANA 10. Almaty 11. 欧亚第一频道 12. КТК 13. 31 频道 14. 第七频道 15. El arna

根据这份清单，Kazakh TV将正式在全国各地区发布新闻信息。此外，还将继续向全球120个国家发布信息。

Kazakh TV是哈萨克斯坦共和国第一个国家卫星电视频道，隶属于直属总统的广播电视综合体。

频道内容100%为国产，总观众超过3亿。电视频道的节目以多个主题方向呈现，涵盖哈萨克斯坦文化、传统、历史、旅游和投资机会等。

该频道与2002年10月25日开通，当时的频道号为Caspionet。2012年9月1日，频道名称正式变更为Kazakh TV，以提升国家影响力。 从2017 年 11 月 16 日开始，Kazakh TV以哈萨克语、俄语和英语的音频多频道播送信息。

Kazakh TV在 2018 年 5 月 1 日增加了吉尔吉斯语，同年11月28日增加了乌兹别克语的节目。

【编译：木合塔尔·木拉提】