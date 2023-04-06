政治题材超英漫画《哈萨克斯坦队长（Капитан Qazaqstan）》举行首发仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 – 在阿玛纳特党社会政策研究院SocioExpert Club举行的《新政治文化和创意产业》主题会议上，举办了漫画作品《哈萨克斯坦队长（Капитан Qazaqstan）》的首发仪式。

马吉利斯（议会下院）议员、各部代表、政治分析家、专家学者、知名博主、青年团体领袖等出席了当天的会议。

阿玛纳特党秘书达吾列特·卡利别克在会上发言时表示，当前国际上，探索使用具有创新形式的载体表达一种思维、观点并引导人们作出正确的决定，是一个非常普遍的现象。

- 相比美漫（комикс），我个人更喜欢看日漫（манга）。例如，《火影忍者》、《进击的巨人》等，这些作品在相关领域带来了相当程度的震动。《火影忍者》的出现，甚至相当程度上缓解了日本青少年当中的自杀现象。正因如此，这类作品对于社会是必须的。- 达吾列特·卡利别克说。

而参议院（议会上院）议员根纳季·希波夫斯基赫则在发言中，强调了发展创意产业的意义和重要性，以及漫画作品在对下一代教育中能够发挥的巨大作用。

- 我们如今正在是在一起见证国家创意产业发展的一个里程碑时代。我在担任马吉利斯（议会下院）议员时，就曾经多次提出有关的议案。这个行业仍然需要得到大力的支持。因为，每一部漫画作品都有其教育意义，对新生代的价值观塑造有着巨大的帮助。漫画中的英雄人物，通常是爱国主义、正义理念和善良之心的先驱者。在最危急的时刻，他/她们会为了保护祖国、人民和家园，不惜生命拼搏。因此，不仅仅是一个漫画行业，我们应该致力于发展整个创意产业。- 根纳季·希波夫斯基赫说。

哈萨克斯坦Kitap.kz创始人、传媒人士玛赫帕勒·朱玛拜表示，当前哈萨克斯坦青年人群中，有创意和才华的人士数不胜数。其中不少人甚至已经在国外的大型知名文化项目中崭露头角。

- 漫画可以打造社会文化。遗憾的是，哈萨克斯坦的国产漫画作品仍然不丰富，甚至可说屈指可数。不如说，这在我们国家完全可以算一个空白领域。而今天出版发行的这部全新的漫画作品——《哈国队长（Капитан Qazaqstan）》，是首部涉及到政治话题的英雄漫画。我相信，不仅仅是儿童，成年人也会对这部作品充满兴趣。- 玛赫帕勒·朱玛拜说。

据了解，漫画作品《哈国队长（Капитан Qazaqstan）》由阿玛纳特党社会政策研究院首席分析师叶尔兰·阿赫梅迪创作。这并非作者的首部作品，此前他曾经出版过专著《21世纪的77个建议》，以及政治小说《力量·灰衣主教》等作品。

- 《哈国队长（Капитан Qazaqstan）》这部作品我从学生时代就开始构想了。我从小是看着漫威和DC的漫画和电影长大的。新时代的哈萨克斯坦英雄以及政治人物应该是什么样的人，这是我很长时间以来经常思考的问题。而这些思考，最终形成了这部《哈国队长（Капитан Qazaqstan）》。坚守家庭价值观、爱国主义和正义理念是这部作品的核心思想。我们应该向下一代的公民提供一个正确的理念导向。- 叶尔兰·阿赫梅迪说。

据介绍，《哈国队长（Капитан Qazaqstan）》漫画中的主角名叫迪恩穆罕默德·哈斯穆汗，他白天是高举正义理念的政治家，而到了夜晚，则会化身为已一己之力与任何非正义和不公正现象对抗的超级英雄——哈国队长。

这部漫画作品可在阿斯塔纳市的阿拉什«Алаш»和阿拜«Абай»书店中购买。

【编译：木合塔尔·木拉提】



