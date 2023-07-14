日本JAXA小型火箭发动机试验发生爆炸

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）14日在秋田县能代火箭实验场，进行了开发中的小型固体燃料火箭«艾普斯龙S»第二级发动机地面燃烧试验，但开始约1分钟后发生了爆炸。JAXA正在确认情况。

秋田县警方和当地消防部门表示未发现有人受伤。实验场厂房的火势已在上午11点左右被扑灭。

日本的火箭开发近来失误频出，例如新型主力火箭H3今年3月发射卫星失败等。此次虽说是试验，但发生了爆炸，可能会进一步损害信誉，也会影响«艾普斯龙S»的开发。

上午9点左右试验开始后不久，发动机喷出异常火焰，突然在轰鸣声中爆炸。守候在现场的媒体和火箭爱好者目睹了这一幕，先是白烟从厂房冒出，很快黑烟大量弥漫开来。

在烟雾稍减之际，消防车到达现场并开始喷水灭火。从远处看，厂房南侧外墙连同房顶被炸飞，变成黑色的内侧露了出来。

«艾普斯龙S»是现役«艾普斯龙»的后续机型，目标是进一步提升国际竞争力。

现役«艾普斯龙»1号机于2013年发射，去年10月6号机发射失败。经调查发现，原因是制造时的缺陷使零件受到了损伤。由于«艾普斯龙S»也使用同款燃料箱等，原定2023年度的发射已延期至2024年度。