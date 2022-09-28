2022 年 9月 28 日 星期三 , 15:57

ІnDriver网约车公司计划在哈萨克斯坦落实一系列项目

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统28日在第四届“数字桥”国际技术论坛框架下会见ІnDriver网约车公司创始人阿尔森·托姆斯基。

会谈中，托姆斯基向托卡耶夫总统就ІnDriver公司的工作和发展前景进行了介绍。

据他介绍，该公司目前在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳和第二大城市阿拉木图开设了办事处，并成为了阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）参与公司之一。

托姆斯基表示，他计划成立Spark数字大学，并推出旨在对青年提供支持的一系列非商业项目。

据悉，托卡耶夫总统28日出席了在首都阿斯纳塔召开的第四届“数字桥”国际技术论坛，并发表致辞。

“数字桥” 国际技术论坛是总统也会出席的哈萨克斯坦IT 领域年度最大活动。本届《数字桥》国际技术论坛的主题是—中欧亚正在成为新的技术平台。

论坛框架下，将举办科技园与IT学校、IT创业园、IT招聘会、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）竞赛，以及VR、GameDev相关的各类主题展览、会议和活动。

【编译：小穆】