IMF总裁：世界经济面临增长乏力和通胀高企困境

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃当地时间13日在华盛顿表示，在经过过去三年众多“冲击”后，世界经济虽仍具韧性，但面临增长乏力和通胀高企的困境。

格奥尔基耶娃当天在IMF春季会议记者会上说，在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF预计2023年全球经济增速将降至2.8%，预计未来5年全球经济增速将保持在3%左右，是过去几十年来的最低中期经济增速预测。

格奥尔基耶娃称，当前经济形势是通胀居高不下；地缘经济割裂影响贸易和资本流动；近期银行业动荡使得应对通胀和维持金融稳定变得更加复杂。

格奥尔基耶娃指出，在当前情况下，恢复价格稳定和维持金融稳定是回归强劲增长的前提条件。各国央行需坚持实施对抗通胀的紧缩政策，但同时也要应对金融稳定问题。此外，各国还应推动结构性改革，加快数字革命，改善营商环境，提升人力资本并增强包容性，发展绿色经济，同时加强国际合作，尤其是向脆弱国家提供支持。

对于中国经济，格奥尔基耶娃表示，IMF预计中国经济今年将强势反弹，经济增长5.2%。她说，很高兴看到中国经济反弹，这不仅对中国意义重大，对世界经济也很重要，今年中国对全球经济增长贡献率约为三分之一。

IMF和世界银行每年召开两次全体会议，包括春季会议和秋季年会。今年春季会议于4月10日至16日在美国首都华盛顿举行。

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