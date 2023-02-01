IMF上调世界经济预期 年内或触底反弹

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--国际货币基金组织（IMF）1月30日更新了其《世界经济展望》报告，上调了2022年、2023年世界经济增长预期，认为经济呈现出韧性的迹象。IMF同时警告世界经济存在的下行风险，预计全球经济增长仍将疲软，进一步放缓的势头仍未结束，但全球经济转折点可能出现。

据新华社报道，IMF在最新《世界经济展望》中预计，2022年的全球增长率约为3.4%，2023年预计将降至2.9%，2024年则会升至3.1%。这一预期比2022年10月《世界经济展望》报告中的预测值提高了0.2个百分点。

虽然提高幅度不大，但纵观2022年全年，IMF始终在下调其对世界经济增长的预期，从2022年1月27日预测的2022年全球经济将增长4.4%，2023年增长3.8%分别一路下调至去年10月的2022年预计增长3.2%，2023年预计增长2.7%。进入2023年，全球经济前景并不像此前预期的那么悲观。IMF认为，全球经济转折点有可能出现，即世界经济增长将触底反弹，而通胀则将在触顶后下行。

在报告中，IMF列举了经济增长的积极现象：去年下半年劳动力市场表现较为强劲，家庭消费和商业投资相对稳健，欧洲经济对能源危机的适应情况也好于预期，全球通胀形势也有所改善，尽管许多国家的核心通胀尚未达到峰值，但大多数国家的总体通胀指标都在下降。

在当日的更新报告中，IMF还预计今年全球通胀将从2022年的8.8%下降至6.6%，2024年将进一步下降到4.3%。但即使到2024年，超过80%国家的年均总体通胀和核心通胀仍将高于疫情前（2017-2019年）约3.5%的水平。

尽管IMF更新报告提高了去年和今年经济增长的预测，但今年经济增长逊于今年经济表现的预判并没有发生逆转，且对今明两年经济增长的预测值仍将继续低于2000-2019年3.8%的历史平均增长率，这意味着今年全球经济增长仍处于放慢之中，经济增长疲软乏力，亟需寻找新的动能。

IMF更新报告认为，去年10月以来世界经济面临的不利风险有所缓和，一些积极因素已经增加。

IMF认为，如果供应链瓶颈缓和且职位空缺下降使劳动力市场改善，则可能让经济实现«软着陆»的几率更大，从而降低各国央行收紧货币政策的力度。

目前来看，关于通胀方面的数据也较为正面，显示多国采取的紧缩货币政策已经开始产生影响。随着通胀压力开始减弱，全球金融环境有所改善。加上美元从去年11月的高点回落，使新兴和发展中国家的处境有了小幅缓解。