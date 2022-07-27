IMF下调今年全球经济增速预期至3.2%

哈通社/努尔苏丹/7月27日--国际货币基金组织（IMF）26日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2022年全球经济增长预期从4月预测的3.6%下调至3.2%。

这不仅低于今年1月的预测值4.4%，较去年的预测值（6.1%）更是几近腰斩。具体来看，发达国家今明两年的经济增速预期分别为2.5%和1.4%，较此前预期分别下降0.8个百分点和1个百分点。新兴经济体和发展中国家今明两年的增速预期为3.6%和3.9%，较前分降0.2个百分点和0.5个百分点。

主要经济体中，被视为全球经济复苏引擎的中美两国的经济增长预期此次被调低1个百分点以上。IMF下调美国经济增长预期1.4个百分点至2.3%，主要归因于其经济增长放缓、家庭购买力下降、货币紧缩政策等。中国经济增长预期被下调1.1个百分点至3.3%，创40年来最低水平，其冲击主要来自防疫封城和房地产业危机加剧等。

IMF指出，纵观全球，美国经济已连续两个季度负增长，其经济衰退或已开始。从七国集团（G7）国家开始出现经济衰退的概率比平时高四倍，达到15%。叠加俄乌战争、中国增长放缓等因素，全球经济面临巨大下行压力。若这些风险成为现实，今明两年全球经济增速或分别降至2.6%和2%。而自1970年至今，经济增速仅有5次降至这一低点。

另外，IMF预测今年全球消费者物价指数（CPI）将同比上涨8.3%，明年将回落至5.7%。