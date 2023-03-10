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    日本H3火箭发射失败原因或为电源系统异常

    2023 年 3月 10 日 星期五 , 17:49

    哈通社/东京/3月10日 —— 据共同社报道，关于新型主力火箭H3的1号机发射失败，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）8日透露称，在第二级发动机点火时间前后，电源系统出现异常。发动机未能点火。

    JAXA在当天文部科学省的专家会议上报告了此事。对于为分析失败原因从海里打捞机体的做法，表达了否定见解。会上JAXA的项目经理冈田匡史称：“主要原因可能是与电力有关，我们认为不必考虑打捞。”

    据JAXA称，确认了发动机收到了机体方面发出的点火信号。异常可能是在那前后发生，正在调查原因是在于机体还是发动机。将继续详细分析火箭飞行期间送回地面的数据。

    据冈田称，1号机在未得到第二级发动机推进力的情况下，从发射起约10分钟后，最大高度达到632公里。之后转为下坠，在高度459公里处自毁。第二级发动机是用于目前主力火箭H2A等有成功发射案例的发动机改良型，特长是低燃耗和较长的寿命等。

    1号机7日上午10点37分左右从种子岛宇宙中心（鹿儿岛县）发射升空，但第二级发动机未能点火，JAXA认为很难按计划飞行，遂在10点51分前后从地面向火箭发送信号使其自毁。据分析，机体与搭载的地球观测卫星“大地3号”一起落入了菲律宾以东海域。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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