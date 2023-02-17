日本H3火箭1号机未能发射成功

哈通社/阿斯塔纳/2月17日-- 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和三菱重工业公司17日在鹿儿岛县种子岛宇宙中心，未能将日本新型主力火箭H3的1号机发射升空，所搭载的地球观测卫星无法升空。据JAXA透露，虽然主引擎点火成功，但辅助的固体火箭助推器未能点火。今后将调查详细原因。

政府相关人士就1号机称：«正协调在一两周后再次实施发射。»当地的JAXA公关负责人称：«也有可能是发射前停止，无法判断是否失败。»

JAXA名誉教授的川泰宣指出，«能够想到两种可能，主引擎方面的故障导致（点火）指令未发出或指令发出但固体火箭助推器未能点火。»的川认为查明是主引擎方面的问题可能需要时间。

用于掌握灾情等的地球观测卫星«大地3号»搭载在1号机上。原本此次应是继投入H2A火箭后，主力火箭约20年来再次更新，也是继1994年投入H2后阔别30年的换代。

日本计划参加美国主导的探月计划等下一代太空开发项目并拓展卫星发射商业活动，起到核心作用的新型火箭失败将对日本的太空战略造成打击。

H3火箭1号机最初计划在2020年度内发射，但因新开发的LE9引擎故障而多次推迟。与去年10月小型火箭«艾普斯龙»6号机发射卫星失败存在关联，不得不更换部分零部件等，开发工作困难重重。

H3未来还将被用于JAXA新型无人补给机的发射，为国际空间站和美国主导的绕月基地«门户»（Gateway）运送物资。（