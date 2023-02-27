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农民通过gosagro.kz网站申请农业补贴171亿坚戈

2023 年 2月 27 日 星期一 , 08:51
农民通过gosagro.kz网站申请农业补贴171亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--农业部消息，自2月1日以来，哈萨克斯坦农民通过gosagro.kz门户网站共计提交3067份补贴申请，总额为171亿坚戈。农业部门已批准的补贴申请总额约为1.346亿坚戈，其中2000万坚戈补贴已发放到位。

与此同时， 2022年共有4025份补贴申请未能办理完毕，因此，地方政府拖欠了农民一定数量的补贴。相关数据已从Qoldau系统转移至各地农业管理部门官方账户。因此，地方政府只有偿付上一年债务，才能着手支付新的投资补贴和农产品加工补贴。农工综合体补贴全国统一信息系统已实现支付数据自动生成功能。相关操作流程说明已发送至各地政府机构。

值得注意的是，补贴全国统一信息系统已注册250多家金融机构办理利率补贴，它们向各地农业部门提交总计18亿坚戈的申请。

据此前报道，哈萨克斯坦农工综合体补贴全国统一信息系统与今年2月1日全面投入使用。农工综合体补贴全国统一信息系统有望成为农户申请农业补贴替代方案。申请、处理和领取农业补贴事宜均可在gosagro.kz门户网站轻松办理。

【编译：阿遥】


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