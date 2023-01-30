经济部长与留匈学生代表进行座谈 会见Globalia Kft公司董事长

哈通社/阿斯塔纳/1月30日--29日，国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在对匈牙利进行工作访问期间，与留匈哈萨克斯坦学生代表举行座谈。

座谈会上，阿勒别克·库安特洛夫认真回答学生提出的每一个问题，并与他们就扩大国际科教合作以及哈萨克斯坦留学生在国内和匈牙利企业接受实习事宜展开讨论。

他指出，此类生产性实习有助于丰富实践经验并确定职业目标。哈萨克斯坦特别关注青年群体健康成长。青年才俊应该积极参与国家的社会、经济、政治、文化和精神生活建设。

座谈结束时，阿勒别克·库安特洛夫祝福青年学子学业有成，前程似锦。

同日，阿勒别克·库安特洛夫还会见了Globalia Kft公司董事会主席加博尔·萨吉。

会见时，双方就绿色能源项目实施问题进行了讨论。目前，Globalia Kft公司在奇姆肯特、突厥斯坦和塔拉兹等城市实施太阳能-风力发电站建设项目。此外，该公司正与阿特劳州进行着可再生能源项目谈判。

阿勒别克·库安特洛夫表示，在向绿色能源转型方面，哈政府为自己设立了宏大目标。哈萨克斯坦是早在2016年批准了《巴黎协定》。

他表示，作为落实协议内容的具体步骤，哈政府计划到2030年将温室气体排放量减少15%。在此期间，还计划将可再生能源比例从目前的4%提高到15%。他对匈牙利合作伙伴在我国发展绿色技术的提议表示欢迎。

阿勒别克·库安特洛夫指出，哈政府注重创造良好投资营商环境、积极吸引海外投资。

【编译：阿遥】