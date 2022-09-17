2022 年 9月 17 日 星期六 , 20:02

GGG对决卡内洛 充满可能性的三番战

哈通社/阿斯纳塔/9月17日 – 在职业生涯中，仅尝一败的哈萨克斯坦拳王GGG戈洛夫金，如今迎来了«雪耻复仇»的机会。在明天将要举行的三番战前，许多分析人士认为，戈洛夫金很可能将会在此战后彻底离开拳坛，就此退休。

值此大战前夕，哈通社想与读者们一起回顾这位从卡拉干达走出的哈萨克斯坦拳王，40年生涯的历程。

冠军是如何炼成的？

对于1982年出生于普通矿工家庭的戈洛夫金，至今鲜有关于他同年的具体信息，即便如今他是全球炙手可热的拳王。他的粉丝们喜欢讲述一些关于他同年生活较为困苦的传言。

有一个说法称，GGG与双胞胎兄弟马克西姆·戈洛夫金在8岁时一起开始学习拳击，初衷是为了保护自己和其他人。在当时那个动荡的年代，从小学习拳击是一种普遍的选择。

在后来的一次采访中，GGG坦言，他最初并不喜欢拳击，但他的秉性中有一种坚韧，就是对已经开始的事务必然后坚持下去，直到取得某种成就。或许正是这样的脾气，他慢慢地开始发现了自己在拳击上的天赋，并通过对历代拳王的了解，逐渐顿悟了拳击中的艺术。

直到«卡内洛»

戈洛夫金在他的职业生涯中，共进行了44场拳赛，并赢得了之前42场比赛的胜利。在这42场比赛中，有37场是通过KO对手获胜的。

根纳季·戈洛夫金拥有三个中等重量级世界冠军腰带。为了获得这已成就，他至少击倒了10名拳击手。

GGG的职业生涯成绩单包括了IBF, WBA和IBO的冠军头衔，而且全部都拿了两次。目前他依然是上述三个拳王头衔的所有人。

他过去的头衔还包括WBC (2016-2018)和The Ring (2018)的冠军。

这位哈萨克斯坦拳击手以毁灭性的重击和经常提前结束战斗而闻名。从2008年11月22日到2017年3月18日，他连续9年23次KO对手获胜。正因为如此，他入选了中量级历史上击倒次数的吉尼斯世界纪录。

明天的对手，也就是著名的卡内洛（索尔·阿尔瓦雷斯），是终结了GGG不败生涯的首个拳击手。

卡内洛以其激进的战术闻名，而戈洛夫金作为一位经验丰富、内敛的拳击手受到了观众的尊重。

也正因如此，两者之间的较量被认为是非常有吸引力的。

2017年，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯在拉斯维加斯的第一场比赛以平局告终。 战斗持续了12轮。 那时，戈洛夫金 35 岁，阿尔瓦雷斯 27 岁。

阿尔瓦雷斯于 2018 年 9 月 16 日在拉斯维加斯赢得了第二场比赛。

三番战——终局之战

明天的第三场比赛，早已经成为了拳击界最受期待的赛事之一。

9月18日，在拉斯维加斯，GGG与«卡内洛»将争夺第二个中量级绝对世界冠军的头衔。

对于戈洛夫金而言，这或许将是一次«雪耻报仇»。考虑到他已40岁（这对职业拳手而言已是高龄），很多人认为，这更可能会使GGG职业生涯中的高潮。

而对于阿尔瓦雷斯而言，这场对决也并不轻松。毕竟，许多人对于第一战的平局结论并不认可，尤其是戈洛夫金的那些死忠，始终认为前两场比赛中，裁判偏向于卡内洛。因此，阿尔瓦雷斯需要一个明显的胜利来做出反驳。如果他输了，他将会失去一切成绩。

戈洛夫金一直表示，他将满怀信心地参加这场战斗。

戈洛夫金在拉斯维加斯的新闻发布会上说：

- 我现在的状态很好。 我充满活力，已经准备好迎接这场战斗了。 我对自己的胜利充满信心，对我自己，对我的团队，对支持我的人充满信心。卡内洛 和我都是职业运动员。 他的策略是激进的，我的策略是基于经验的。比赛结果将证明我们谁更强，一切皆有可能。

而卡内洛则豪言，GGG将再次被他击败。他说：

- 我一直在努力，我觉得我不需要打 12 轮就可以完成这场战斗。 我知道这会很困难，但生活中没有什么是容易的。 我总是努力克服挑战。 我渴望早日结束这场战斗。 同时，我知道在我面前的是一个强硬的对手，一个强壮而聪明的运动员。

此外，他还表示，举办三番战一开始并没有在计划中，只是为了满足拳迷的要求和DAZN公司的提议，他才同意。他说：

- 事实上，我以为我们的对抗在第二场比赛之后就结束了，所以这场比赛不在我的计划中。 不过有第三场比赛并不坏。因为最终的结果，将彻底终结很多争论。

2019 年 3 月，戈洛夫金和流媒体服务 DAZN 宣布将签订六场比赛的合同 在此框架内，GGG将能够获得超过 1 亿美元的报酬。 然而，合同将在明天第五场比赛后到期。

分析人士们指出，明天无论这两位天才拳击手中谁获得胜利，两人都将并肩进入«名人堂»。

【编译：木合塔尔·木拉提】