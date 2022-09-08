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日本二季度GDP修正值为年率增长3.5%
2022 年 9月 8 日 星期四 , 20:17

日本二季度GDP修正值为年率增长3.5%

哈通社/东京/9月8日 —— 据共同社报道，日本内阁府8日发布的2022年二季度（4～6月）国内生产总值（GDP、季节调整值）修正值显示，剔除物价变动因素后的实际GDP较上季度增长0.9%，换算成年率为增长3.5%，对初值的年率增长2.2%做了大幅上调。

据报道，财务省1日公布的法人企业统计中，企业的设备投资坚挺，反映到了GDP修正值中。GDP连续3个季度保持增长。

设备投资从初值的环比增长1.4%上调为增长2.0%。因新冠疫情一度陷入低迷的企业投资意愿有所改善。在数字化背景下，软件投资等表现坚挺。

个人消费从增长1.1%上调为增长1.2%。中国解除城市封控后，汽车的供应链紧张得以缓解，低迷状况小于预测。日本3月下旬解除了新冠行动限制，旅游和在外用餐等外出机会增多，促使服装购买也有增加，推动了GDP增长。

公共投资从增长0.9%上调为增长1.0%。出口增幅仍为0.9%，进口则从增长0.7%下调为增长0.6%。

包含物价变动因素的名义GDP较上季度增长0.6%，换算成年率为增长2.5%。对初值的环比增长0.3%、年率增长1.1%做了上调。


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