G7气候能源环境部长会议闭幕

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 据共同网消息，在日本札幌市举行的七国集团（G7）气候能源环境部长会议16日通过联合声明后闭幕。

声明承诺大幅增加可再生能源发电量。到了2030年，成员国将共同把岸外风电产量增加150吉瓦，太阳能发电量也会提高到1太瓦以上。与会各国也同意加速淘汰有增无减的化石燃料，并最迟在2050年实现能源系统净零排放目标。各国也承诺采取具体、及时的步骤，淘汰煤炭，但无法对加拿大和英国提出的2030年期限，达成共识。