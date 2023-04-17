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G7气候能源环境部长会议闭幕

2023 年 4月 17 日 星期一 , 07:36
G7气候能源环境部长会议闭幕

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 据共同网消息，在日本札幌市举行的七国集团（G7）气候能源环境部长会议16日通过联合声明后闭幕。

声明承诺大幅增加可再生能源发电量。到了2030年，成员国将共同把岸外风电产量增加150吉瓦，太阳能发电量也会提高到1太瓦以上。

与会各国也同意加速淘汰有增无减的化石燃料，并最迟在2050年实现能源系统净零排放目标。

各国也承诺采取具体、及时的步骤，淘汰煤炭，但无法对加拿大和英国提出的2030年期限，达成共识。

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