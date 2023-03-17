G4城市经济特区在阿拉木图州成立，预计为区域经济发展带来新的增长点

哈通社/阿斯塔纳/3月17日--根据哈萨克斯坦政府的决定，在阿拉木图州境内设立了G4城市经济特区，占地3万公顷，期限至2048年。

经济特区位于阿拉木图市北部，阿拉木图—库纳耶夫公路沿线，在其境内将采用特殊法律体系。新经济区有望为吸引国内外投资打造G4一体化城市提供良好营商环境，进而为整个区域的发展注入新动力。

计划到2048年，为经济特区吸引约3.7万亿坚戈投资，生产提供超过17万亿坚戈的商品和服务，并创造近6万个就业岗位。总的来说，新经济特区的运营将带动G4城市旅游、医疗、交通物流、教育、文化和休闲等基础设施的加速发展。经济特区模式还将有效降低基础设施建设资本成本。

根据G4城市发展理念，这座新城将由四个主题区组成：Gate City—商业金融中心，Golden District—教育医疗中心，Growing District—创新工业和贸易物流区，Green District—旅游集群。G4城市居民总数预计达220万。

决定从签署之日开始生效。

【编译：阿遥】