哈萨克斯坦和Fortescue公司签署“绿色”氢气生产协议

2022 年 11月 8 日 星期二 , 16:45

2022 年 11月 8 日 星期二 , 16:45

哈萨克斯坦和Fortescue公司签署“绿色”氢气生产协议

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--据总理官网消息，哈萨克斯坦和澳大利亚金属集团可再生能源子公司Fortescue Future Industries签署在哈萨克斯坦的多个地区实施（包括阿特劳州和曼格斯套州）生产绿色氢气项目协议。

文件由哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和Fortescue创始人安德鲁·福雷斯特在埃及举行的第27届联合国气候变化大会(COP27)框架下签署。

预计该协议的实施将有助于实现哈萨克斯坦至2030年将温室气体排放量减少15%，并且至2060年实现碳中和的崇高目标。

即将开展的项目旨在生产大量的«绿色»氢气。

引进负担得起的«清洁»氢生产技术将使哈萨克斯坦在 5-7 年后成为世界上最大的氢能源供应国之一。

-«绿色»氢气的生产是我们在替代能源开发工作中最重要和最优先的方向之一。 据国际专家称，哈萨克斯坦能够进入这种环保燃料的 10 大出口国之一。 为了实现这一目标，得到战略合作伙伴的支持非常重要。-总理说。

在这方面，他指出，哈萨克斯坦政府修订了招商引资制度，以增加私营公司在«绿色»能源领域的份额。

-我们促进脱碳的方法是基于最大限度地利用市场机制和私人投资。-斯马伊洛夫说道。

安德鲁·福雷斯特表示，«绿色»氢的生产和使用将有助于重工业脱碳、创造就业机会，并提高整个能源部门的可持续性。

-我们乐于与哈萨克斯坦分享我们的方法和能力，以帮助更快地实现这一潜力。-他说。

【编译：阿依波塔】