哈萨克斯坦将参加美国有关核电站的FIRST计划

哈通社/努尔苏丹/7月18日 – 在哈美合作框架下，哈萨克斯坦将派员参加美国关于小型核反应堆的FIRST计划。

哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫日前会见了美国驻哈萨克斯坦临时代办以及美国国务院«联合减少威胁计划»核不扩散国际安全局的代表。

会谈期间，美国代表团邀请哈萨克斯坦方面加入美国的FIRST项目，即«负责任地使用小型模块化反应堆技术的基础设施»计划。该计划旨在支持美国的合作伙伴国家根据国际核安全和防扩散标准建设国家核能发展计划的能力。

哈萨克斯坦能源部表示，参与该计划，将为提供一个了解先进核技术和世界上正在实施的核电领域创新内容的机会。

哈萨克斯坦的核电站项目

哈萨克斯坦从1990年开始立项讨论建设核电站的相关计划。

在进入2000年代的头几年，哈萨克斯坦曾考虑利用曼格斯套原子能厂退役的动力装置建设一个核电站，但为此举行的一系列谈判无果而终。

2016年11月，当时的哈萨克斯坦能源部部长哈纳特·博兹姆巴耶夫曾表示，由于哈国电力供应充足，未来7年内都不会考虑修建核电站。

5年后的2021年，哈国总统托卡耶夫在年度国情咨文中提出，预计到2030年，哈萨克斯坦将会面临电力短缺。世界各国经验表明，发展核电是解决电力短缺的最佳途径，因此哈国应该对是否建设核电站问题开展专题研究，并责成哈能源部和萨姆鲁克-卡泽纳国家基金全面研究在哈建设核电站的可行性。

目前，哈萨克斯坦的专家们正在就采用何种技术建设核电站进行研究。哈萨克斯坦核电站项目迄今已经收到了来自中国、韩国、俄罗斯、美国和法国的六家供应商的提供的技术方案和商业报价。

预计核电站的项目实施周期将为10-12年。

此前，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦的核电站将是一个国际项目。



