托卡耶夫总统会见FIFA主席因凡蒂诺 获赠10号球衣

哈通社/阿斯塔纳/5月3日 – 2023年5月3日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府会见了对哈萨克斯坦进行访问的国际足球联合会主席詹尼·因凡蒂诺。

会谈中，双方就哈萨克斯坦足球领域潜力的开发，以及儿童和青少年体育发展等问题进行了讨论。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫祝贺詹尼·因凡蒂诺再次当选国际足联主席，并感谢后者为国际和哈萨克斯坦足球事业发展所做出的贡献。

国家元首高度评价了与FIFA之间合作的前景。

- 我认为您的此次来访对哈萨克斯坦足球事业的发展将有很大的影响。我知道，为了促进在全球最为知名的体育运动，您正在推动一系列重要的工作。我们尊重您的工作成果，并支持您担任FIFA主席，愿意与FIFA以及与您单独深化相互之间的合作。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，在哈萨克斯坦有100万人从事足球运动。在全国各个地区共拥有17个足球中心和2个足球学院，总计拥有7000多名受训学员。

詹尼·因凡蒂诺表示，FIFA将积极地向哈萨克斯坦提供各类最先进的足球理念和经验，尽可能的帮助哈萨克斯坦发展足球运动事业。

- 我过去曾多次造访哈萨克斯坦，但以FIFA主席身份来访还是第一次。能借此机会与您会晤，我非常高兴。我知道，就像在这个美好的国家中的每一位球迷一样，您也是一位足球运动的爱好者。我们可以一起实现很多大的项目。不仅仅局限于中亚区域，哈萨克斯坦早已成为了世界上举足轻重的国家。对于FIFA而言，哈萨克斯坦是值得信赖的伙伴。我们需要共同努力，因为通过足球运动，能够将国与国之间的社会紧密的联系起来。- 詹尼·因凡蒂诺说。

会谈期间，FIFA主席还向哈萨克斯坦总统赠送了一件印有总统姓名的10号球衣。

【编译：木合塔尔·木拉提】