FBI：2022年美国人因网络诈骗损失103亿美元

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 —— 据中新社消息，美国广播公司(ABC)14日报道，美国联邦调查局(FBI)3月发布的一份报告显示，2022年，美国人深受«网络诈骗»之害，损失金额高达103亿美元。

FBI的这份年度报告称，这一数额是近五年来的最高值。该局网络犯罪投诉中心平均每天接到2000余起投诉。

网络诈骗中最高发的犯罪是“网络钓鱼”。报道称，2022年有30余万名美国人陷入这种骗局，受骗金额超过5200万美元。

“网络钓鱼”即一些来路不明的邮件、短信或电话自称来自合法公司，要求受害者提供个人信息、财务信息或登陆信息。

在这种骗局中，“钓鱼”邮件常常伪装成与受害者熟人相似的邮件地址，并要求受害者点击不安全的链接。

“数据泄露”和“不付款诈骗”是美国2022年仅次于“网络钓鱼”的诈骗形式，分别有58859人和51679人受害。

2022年，FBI还收到了2385起关于“勒索软件”的投诉，受害者损失金额超过3430万美元。

报道称，这种勒索软件会盗取用户资料，并要挟受害者支付赎金，否则就公开盗取数据。

到目前为止，勒索软件攻击的主要目标是医疗保健行业，其次是关键制造业和政府。

FBI警告称，不鼓励受害者向犯罪分子支付赎金，因为这不仅不能保证受害者的文件会恢复，甚至还可能进一步助长恶劣行为。

报告称，一个名为“HIVE”的勒索软件团伙制造了87起针对关键基础设施的袭击，现已被司法部捣毁。

据报道，印度的呼叫中心在网络诈骗中异常猖獗，在2022年给美国受害者造成了超10亿美元的损失。

FBI报告显示，这类诈骗呼叫中心多以老年人为目标，造成了“毁灭性”的影响。约46%的网诈受害者都是60岁以上的老年人。

据悉，2022年，老年人因网络诈骗损失的总金额高达31亿美元，在所有年龄段中占比最多。

FBI声称，其在追回受害者资金方面的成功率为73%。