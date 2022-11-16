ESPN公布最新排名 哈萨克斯坦拳手稳居第二第四

2022 年 11月 16 日 星期三 , 11:16

2022 年 11月 16 日 星期三 , 11:16

ESPN公布最新排名 哈萨克斯坦拳手稳居第二第四

哈通社/阿斯塔纳/ /11月16日--据Sports.kz报道，美国体育媒体ESPN公布了最新一期所有级别拳击手排行榜。

在中量级排名中，哈萨克斯坦拳击手根纳季·戈洛夫金和贾尼别克•阿里木汗吾勒位置没有发生变化。

排名中，前三甲位置维持不变：第一名已然是WBC世界冠军杰马尔·查洛。紧随其后的是WBA超级、IBF和IBO拳王戈洛夫金和德米特里·塞萨尔·安德拉德。至于贾尼别克•阿里木汗吾勒，尽管赢得了英国选手丹泽尔·本特利并成功卫冕，但仍然处于第四的位置。

ESPN中量级排名如下：

1. 杰马尔·查洛（美国）

2. 根纳季·戈洛夫金 （哈萨克斯坦）

3. 德米特里·塞萨尔·安德拉德 （美国）

4. 贾尼别克•阿里木汗吾勒 （哈萨克斯坦）

5. 村田凉太 （日本）

6. 海梅·蒙吉亚 （墨西哥）

7. 小克里斯·尤班克 （英国）

8. 卡洛斯·亚当斯 （多米尼加）

9. 埃利斯兰迪·拉腊 （古巴）

10. 埃斯奎瓦·法尔考 （巴西）

【编译：阿遥】



