2022 年 10月 4 日 星期二 , 08:58

哈萨克斯坦逐步将ESG标准引入公共管理工作

哈通社/阿斯塔纳/10月4日--哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫出席在阿斯塔纳国际金融中心举行的国际投资者周框架下组织的环境、社会和公司治理（ESG）论坛。

经济部长在讲话中指出，哈萨克斯坦正在制定至2060年实现碳中和的战略草案，会将利益相关方的提议考虑在内。 正在进行大量工作以使该文件与先进的国际标准完全一致。

-该战略注重创造就业机会和向碳中和的公正过渡。同时，经济发展的新模式要能够抵御气候变化。-他说。

库安特洛夫表示，鉴于该战略包括经济的许多社会方面，有必要制定支持人口和企业的机制，特别是针对易受气候变化影响行业，其中包括农业和煤炭工业。

经济部长认为，不仅金融部门，公共行政部门也应努力实现 ESG 原则。

-哈萨克斯坦正在进行逐步将 ESG 标准引入公共管理工作，这将鼓励政府机构提高其工作对社会和环境影响的透明度。

他还谈到，今年哈萨克斯坦向联合国提交了关于可持续发展目标实施情况的第二次自愿性国家审查。

-其优先事项包括：消除贫困、良好健康与福祉、清洁饮水和卫生设施，以及体面的工作和经济增长。-部长说道。

【编译：阿依波塔】