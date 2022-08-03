2022 年 8月 3 日 星期三 15:20

DAZN公布戈洛夫金与阿尔瓦雷斯三战PPV价格

哈通社/努尔苏丹/8月3日 —— 哈萨克斯坦中量级IBF/WBA（超级）拳王根纳季·戈洛夫金（42-1-1，37KO）和现四个级别世界拳王索尔·阿尔瓦雷斯（57-2-2，39KO）之间的三番战将在DAZN体育直播平台付费（PPV）直播。

据了解，在美国和加拿大的DAZN用户需付64.99美元，而新非DAZN用户需付84.99美元。此外，英国DAZN用户需付9.9英镑，而非DAZN用户需付17.98英镑就可现场观看戈洛夫金与阿尔瓦雷斯之间的三战。

与此同时，哈萨克斯坦、墨西哥和其他拉丁美洲DAZN用户也可以付费观看比赛。

据此前报道，哈萨克斯坦体育频道将转播该赛事。

据悉，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯2017年和2018年9月份进行了两次对决。根据结果，一战两名拳手战平，二战阿尔瓦雷斯以争议点数获胜。

阿尔瓦雷斯5月8日升级挑战WBA轻重量级超级拳王比沃尔，并以点数失利，迎来职业生涯第二次失败。

随后，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯团队达成三番战协议，确定在美国拉斯维加斯的T-Mobile竞技场举办。

【编译：小穆】