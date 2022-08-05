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    • 韩首架月球轨道探测器“Danuri”号发射升空

    2022 年 8月 5 日 星期五 09:38

    哈通社/努尔苏丹/8月5日--据韩联社报道，韩国首架月球轨道探测器——«Danuri»号（Korea Pathfinder Lunar Orbiter）于韩国时间5日上午8点8分（美东时间4日下午7点8分）发射升空。

    美国太空探索技术公司（SpaceX）在优兔频道直播了载有韩国探月器的«猎鹰9»号运载火箭在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地40号航天发射场点火升空的过程。

    若发射、入轨以及年底进入绕月轨道等过程全部成功，韩国有望成为世界上第七个拥有探月器的国家，巩固航天强国的地位。迄今为止，将月球轨道器或月球登陆器送至月球的国家仅有俄罗斯、美国、日本、欧洲、中国、印度。

    将探月器送至月球是航天深空探测的第一步。继成功发射韩国式运载火箭«世界»号（KSLV-II）后，韩国若能在年内再创探月佳绩，今年就将成为韩国的«航天探测元年»。

    «Danuri»号在升空40分钟后的8时47分许在距离地表约1656公里处与火箭分离，此后要沿着预定轨道飞行。

    «Danuri»号不会径直飞向距地球约38万公里的月球，而是朝着太阳的方向最远飞到156万公里处，再像蝴蝶一样以«8»字形飞行返回地月系，最后进入绕月轨道。至少要在升空两三个小时后才可判断«Danuri»号是否进入这种弹道式月球转移轨道（Ballistic Lunar Transfer），也就是上午10点至11点左右大致可见分晓。
    #国际 #韩国
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