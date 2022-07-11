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    • 俄法院修改裁决 CPC石油管道不会停工

    2022 年 7月 11 日 星期一 16:30

    哈通社/努尔苏丹/7月11日 -- 里海管道联盟（CPC）在俄罗斯黑海港口的石油管道出口将不会停止。

    俄罗斯克拉斯诺达尔地区法院日前做出最新的裁决，对此前由新罗西斯克市普里莫斯克区法院在2022年7月5日做出裁决进行了修改。

    根据修改后的新裁决，原裁决中对CPC的输油管线活动实施为期30天暂停的内容被取消，但CPC将需要支付20万卢布罚款。

    里海管道联盟股份公司（CPC）此前通报，俄罗斯黑海港口城市新罗西斯克市普里莫斯克区法院在2022年7月5日做出裁决，要求对CPC的输油管线活动实施为期30天的暂停，理由是涉及环保规则有关的技术性问题。

    CPC随后宣布正在进行上诉，并积极与俄罗斯联邦有关国家机构和部门合作，以消除导致其被裁决暂停石油输送工作的文件违规因素。

    而哈萨克斯坦能源部也在7日发布声明指出，哈国原油一直在通过CPC的管道系统照常规模式进行出口活动，原油出口活动并未中断。

    CPC位于新西罗斯克的设施是哈国原油出口的重要通道。该港口的管道设施今年3月曾因恶劣天气原因导致的技术故障维修而短暂停止运作。

    目前相关设施运作一切正常。

    值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月7日主持召开了物流运输潜力发展专项工作会议，在会上强调了交通物流运输领域对哈萨克斯坦经济的重要作用，并表示通过里海寻求哈萨克斯坦出口石油的新通道已成为国家的«优先任务»。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    #哈萨克斯坦 #里海 #能源 #哈萨克斯坦与俄罗斯 #俄罗斯 #石油 #过境运输 #进出口
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