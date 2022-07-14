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COVID-19：哈萨克斯坦新冠日增病例破千
2022 年 7月 14 日 星期四 09:12

COVID-19：哈萨克斯坦新冠日增病例破千

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1104例，同时有334名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 328, 阿拉木图市 - 350, 奇姆肯特市 – 102, 阿克莫拉州 – 14, 阿克托别州 – 10, 阿拉木图州 - 88, 阿特劳州 - 18, 东哈州 - 13, 江布尔州 - 40, 西哈州 - 11, 卡拉干达州 - 58, 库斯塔奈州 - 15, 克孜勒奥尔达州 - 16, 曼格斯套州 - 12, 巴甫洛达尔州 - 10, 北哈州 - 10, 突厥斯坦州 - 9.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 69, 阿拉木图市 - 230, 阿拉木图州 - 14, 卡拉干达州 - 17, 库斯塔奈州 - 3, 突厥斯坦州 - 1.

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 312 294例，其中痊愈人数为1 294 233人。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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